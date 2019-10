Weltflucht mit Edith und Biggy

× Erweitern Foto: M. Rädel Discokugeln

Foto: J. Hartmann Ades Zabel Biggy van Blond

Disco war und ist schon immer eine Art der Flucht vor der Realität mit all ihren drückenden Sorgen. Und Travestie schon immer ein Stilmittel, Geschlechterklischees auf die Schippe zu nehmen, zum Nachdenken anzuregen und im Idealfall den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Bei „Ediths Discoballs“ kommen also verschiedenste Ebenen kultureller und gesellschaftspolitischer Art zusammen. Der Spaß kommt aber freilich nicht zu kurz, dafür stehen Edith Schröder (Ades Zabel) und Biggy schon seit den 1980ern* so erfolgreich wie sonst kaum eine Diva.

Foto: Sven Ihlenfeld BKA-Theater

Und das wird geboten: Zwei waschechte Berliner Szene-VIPs im Disco-Outfit, die „auf offener Bühne trinken und sich mit absurden Plaudereien um Kopf und Kragen reden (...) damit die Zuschauer nicht durchdrehen, gibt es zwischendurch die eine oder andere Shownummer.“ (Zitat BKA Theater). Wir freuen uns drauf!

16.11., Ades Zabel & Biggy van Blond: Ediths Discoballs, BKA Theater, Mehringdamm 34, U Mehringdamm, 23:30 Uhr

*Okay, okay, Biggy ist erst seit den 1990ern am Start