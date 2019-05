Wankelmut aus dem dicken B

× Erweitern Foto: B. Wolf wankelmut 2018

Rilan & The Bombardiers

So richtig weg war der Berliner DJ ja nicht, trotzdem war Wankelmut schon mal präsenter. Jetzt gibt es endlich wieder neue Musik von ihm! Am 24. Mai erscheint seine Zusammenarbeit mit Rilan & The Bombardiers.

„Walking on Fire“ heißt der Track mit dem bluesigen Gesang, der dir sicher noch häufiger in den Klubs begegnen wird. Wie immer bei Wankelmut hat er auch eine schwermütige Note.

Foto: B. Wolf Wankelmut

„Meine Musik enthält immer etwas Melancholisches, das ist wohl meine Handschrift. Privat bin ich ein fröhlicher Mensch“, verriet Wankelmut uns einmal im Interview, als wir ihn darauf ansprachen.

Eine absolut tanzbare Mischung aus Rock, Funk, Blues und House – „Walking on Fire“ hat durchaus das Zeug zum Hit!

Wankelmut

Wankelmut, geboren am 7. Juli 1987, remixte schon Größen wie Gossip, Lenny Kravitz und Hozier. Dank Hits wie „One Day/Reckoning Song“ mit Asaf Avidan & The Mojos, „Almost Mine“ mit Charlotte OC sowie „My Head Is a Jungle“ mit Emma Louise hatte der Musiker international in den Charts großen Erfolg. Populär sind auch seine drei DJ-Mix-Alben „Wankelmoods“. www.wankelmut.com