Kunst in der Villa Meyer

Bo Larsen „LUFTBRÜCKE“ 100x70 cm, Öl auf Leinwand

Vom 25. Oktober bis zum 18. Dezember stellt der Wahlberliner Maler Bo Larsen in einer Villa im Grunewald aus.

Seit 10 Jahren lebt und malt der Künstler in Berlin, in seiner Ausstellung werden seine neusten Arbeiten zu sehen sein.

Das Thema seiner neuen Werke sind das Lebensgefühl und die Vielfältigkeit der deutschen Hauptstadt. Berlin inspiriert eben! Liegt es an der Feinstaub-Luft? Oder an den heißen Sommern? Der Trockenheit? Alles möglich, wahrscheinlich aber vor allem an all den Möglichkeiten, die Berlin seinen Bewohnern noch immer bietet.

So auch Bo Larsen, der Gerhard Richter und Jackson Pollock zu seinen Vorbildern zählt. Moderne Kunst in historischem Ambiente, in der Villa Meyer, in der auch schon Edgar-Wallace-Filme gedreht wurden ... Ganz großes Tennis!

