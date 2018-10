Vergänglichkeit und Ewigkeit

Foto: Herbert Hoffmann Dr. Hubert Fritz Clotten, Foto ca. 1965 courtesy Galerie Gebr. Lehmann Dresden

Seit September und noch bis April 2019 sind 300 Fotografien von Künstlern wie Juergen Teller, Wolfgang Tillmans, Otto Steinert und Cindy Sherman in Berlins schöner Mitte zu erleben. Die großen Themen der Ausstellung sind die Vergänglichkeit und die Ewigkeit – passt ja zum November.

Bis 1.4.2019, The Moment is Eternity, me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht, Auguststr. 68, Mi – Mo 12 – 18 Uhr

