× Erweitern Urban Art Week & Berlin Art Week 2019

Foto: M. Rädel EVA & ADELE Sind Kunst und lieben Kunst: EVA & ADELE

Anfang September wird Kunst gebündelt erfahrbar gemacht! Vernissagen, Ausstellungen ... Diverse hochwertige Events locken Kunstinteressierte in die Ateliers der Künstler, die schicken Galerien und coolen Locations.

Foto: M. Rädel Maler Bo Larsen und Galerist Henner Merle

Berlin ist einfach die Stadt der Kunst! Hier leben und arbeiten Künstler wie Norbert Bisky, Lars Theuerkauff, Bo Larsen sowie EVA & ADELE. Hier gibt es Galerien wie etwa die ATM Berlin, die vom 5. bis 15. September Kunst der Berliner Kreativen Innerfields, Danny Gretscher und Emess ausstellt. „Luscious Loop“ heißt die Ausstellung, die im Rahmen der 2. Urban Art Week und der Berlin Art Week 2019 in der Lützowstraße 6 ihre Pforten öffnet.

15.000 Besucher kamen 2018 zur ersten Urban Art Week (5. – 12. September), die ebenfalls erfolgreiche Berlin Art Week (11. – 15. September) fand das erste Mal 2012 statt.

Wer nicht länger warten will: Am Freitag schon öffnet in der ehemalige „Landes-Irrenanstalt Domjüch“, Am Domjüchsee 1 in 17235 Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern das „ARTBASE-Festival Neustrelitz“ mit Kunst von Größen wie ZONENKINDER und Otto Schade.

www.atmberlin.de, urbanartweek.de, www.berlinartweek.de, www.artbase-festival.com