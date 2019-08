× Erweitern Torstraßenfestival

Foto: M. Rädel Volksbühne Foto: M. Rädel

Berlin-Mitte zeigt sich einmal mehr von seiner lustigen und durchaus alternativen Seite!

Auch bei diesem neunten Torstraßenfestival ist die Musik der Hauptstadt das Bindeglied zwischen all den Künstlern und Bands – satte 27 sind geplant.

Das Festival findet mit der diesjährigen Ausgabe „Der Knoten“ in den verschiedenen Räumlichkeiten der 1913 gebauten Volksbühne statt.

Independent Label Market

Am 7. September um 12 Uhr geht es los in der Volksbühne nahe der Torstraße am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz. Bis 5 Uhr des Folgetages sollen dann Sterne der Kulturszene wie Die Wände, John Moods, BEA1991, The Chap sowie Jessica Pratt und Gazino Neukölln zu erleben sein. Ein Comeback gibt es auch zu feiern, der Independent Label Market ist wieder mit dabei! (Der Markt kostet auch keinen Eintritt, die Konzerte schon.) www.torstrassenfestival.de

Gut zu wissen: Die Partei DIE LINKE hat dort am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte ganz passend ihre Parteizentrale.