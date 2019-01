× Erweitern OLIVER ELSNER Timo Röder, Timophonia Auch dieses Mal wieder am Flügel: Timo Röder

Vom Gesangsunterricht direkt auf die Bühne. Timophonia – „die etwas andere Musikschule“ – bietet ihren Gesangsschülern eine tolle Möglichkeit: Singen vor Publikum mit instrumentaler Live-Begleitung. Probier dich aus, verlier deine Scheu oder zeig einfach, was du gelernt hast. Dabei heraus kommt eine bunte Mischung für einen tollen Abend.

Seit 2007 werden diese Konzerte bereits organisiert. Diesmal unplugged mit Nico Werner am Cajon und an der Western-Gitarre. Am Flügel begleitet Leiter Timo Röder – er ist Diplom-Gesangspädagoge für Popularmusik, die musikalische Bandbreite bei ihm und seinen Schützlingen jeden Alters ist riesig: Pop, R 'n' B, Soul, Indie, Alternative, Singer/Songwriter, Folk, Chanson – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Frühes Kommen lohnt sich hier mal: Die Zuschaueranzahl ist auf 95 Plätze begrenzt.

16.1., Timophonia in Concert No. 23, Alte Feuerwache (Kulturhaus Friedrichshain) Marchlewskistr. 6, Berlin, U Weberwiese, 19 Uhr