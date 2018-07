Neun Berliner Kreative

× Erweitern Fotos: Monica Carvalho

Die Galerie The Ballery in Schöneberg hat Künstler eingeladen, ihre Kunst in einer Gruppenausstellung zu zeigen.

Mitgemacht bei „What's on display“ haben Ingo Raabe, Florian Hetz, Grigori Dor, Jillian May, Mariasole Nervegna, Paul Burn, Monica Carvalho, Rick Burger und Stefan Graef – zu sehen gibt es also höchst unterschiedliche Kunst. Morgen ab 19 Uhr ist schon die Finissage, es ist also höchste Zeit, der Ausstellung noch einen Besuch abzustatten!

3.7., The Ballery: What's on display, Nollendorfstr. 11, S+U Nollendorfplatz, 19 Uhr, theballery.com

× Erweitern Foto: Rick Burger