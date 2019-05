Theaterprojekt gegen Homophobie

× Erweitern Foto: M. Stürmer Christian Elias Korber Christian Elias Korber kann man aus „Berlin – Tag & Nacht“ und „Schicksale – und plötzlich ist alles anders“ kennen

Foto: M. Stürmer Christian Elias Korber

Am 15. Mai macht sich der Schauspieler Christian Elias Korber im Lido in Kreuzberg stark für eine bessere Gesellschaft.

„Es sind seit 2016 viele Dinge in unserem Land passiert, die mich sehr betroffen gemacht haben, die mir auch große Angst und Sorge bereiten. Wir gehen grade einen sehr gefährlichen Weg zurück in die völlig falsche Richtung. Wenn in Chemnitz ein wütender Mob einen Menschen durch die Straßen jagt, wenn Schwule, Transgender und Lesben und Bisexuelle wieder vermehrt beschimpft und verprügelt werden, dann dürfen wir einfach nicht mehr wegschauen“, verrät der Schauspieler. Ins einem Bühnenstück „Dunkelrot“ will er zum zweiten Mal seit 2016 zu Toleranz aufrufen und zum Nachdenken anregen, mit Liedern von u. a. Glasperlenspiel und Rosenstolz, aber auch mit eigenen Texten.

15.5., Christian Elias Korber: Dunkelrot, Lido Berlin, Cuvrystraße 7, 20 Uhr, www.lido-berlin.de/dunkelrot