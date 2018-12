Tschaikowski trifft auf Hip-Hop

× Erweitern Foto: Daniel Ohlsson The Nutcracker Reloaded

Der Nussknacker als selbstverliebter Hip-Hopper, begleitet von Super Mario und Darth Vader? Klingt doch mal nach einem spaßigen Abend für die ganze Familie.

Mit THE NUTCRACKER RELOADED kommt Tschaikowskys Meisterwerk in unserer Zeit an. Die bezaubernden Melodien bleiben erhalten, werden ergänzt von Breakdance-Einlagen und einem Tutu-Rave – aufgepeppt mit eigens für das Stück geschriebenen Pop-Songs und Elektro-Beats. Manch Kritiker mag sich fragen „Muss das sein?“, doch Der Nussknacker ist eben ein zeitloses Märchen, das schon immer alle Generationen inspiriert und fasziniert hat. Im Mittelpunkt der Geschichte ums Erwachsenwerden stehen noch immer Clara und der Nussknacker. Doch statt ins Land der Süßigkeiten reisen sie in Claras Träumen in eine bessere Welt, in der sie nicht allein auf einer Mülldeponie aufgewachsen und in die Hände von Organhändlern geraten ist ...

Foto: Stefan Berg Fredrik Rydman, The Nutcracker Reloaded Starchoreograph Fredrik Ryman bringt den Nussknacker ins 21. Jahrhundert

Nachdem sich der schwedische Starchoreograf Fredrik Rydman schon mit SWAN LAKE RELOADED eines Tschaikowski-Klassikers angenommen und international Erfolg gefeiert hatte, wird nun das klassische Ballett-Märchen um die kleine Clara und die berühmte Holzfigur kräftig durchgewirbelt. „Mir hat dies die Möglichkeit eröffnet, die Geschichte von obdachlosen Kindern in Europa auf eine Weise zu erzählen, die gleichzeitig einfallsreich, beängstigend, lustig und verrückt ist. Ein modernes Märchen eben“, so Rydman. Das Ergebnis ist ein rasantes Streetdance-Spektakel, das Zuschauern jeden Alters die Köpfe verdreht!

22. – 27.1, THE NUTCRACKER RELOADED, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, Berlin, S + U Friedrichstraße, 20 Uhr (So 15 Uhr), Tickets: www.nutcracker-reloaded.de/