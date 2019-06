Gérôme Castell in „The Drags of Oz“

× Erweitern Stonewall50 - The Drags of Oz

Heute Abend wird es queer und toll, denn Gérôme Castell legt bei der Drag-Comedy-Show „The Drags of Oz“ von Gaby Tupper los.

Los geht es um 20 Uhr mit Pre-Show-Entertainment mit unter anderem Nasser El-Ahmad und Sophia Solaris, ab 21 Uhr übernimmt dann Gérôme Castell zusammen mit Stars wie Kaey das Ruder.

Wer spielt was? Das verraten die Namen des Abends: Gaby „the Wiz“, Kaey „Dotty Gale“, Gerôme „the cowardly Lioness“ Castell, Liliana „the scared crow“ Velasquez & Helen „the Tindame“ de Nore ...

Ab 22 Uhr wird dann der 1939er-Filmklassiker „The Wizard of Oz“ mit Judy Garland gezeigt.

28.6., The Drags of Oz, SPUTNIK KINO, Hasenheide 54 (Zugang auch über Körtestraße 15 – 17 möglich), 20 Uhr

Kaey ist Dotty Gale

Die beliebte Wahlberlinerin ist eine der bekanntesten Soulsängerinnen der Berliner LGBTIQ*-Szene und zudem auch Teil des Duos Strawberry KaeyK. Als Autorin arbeitete Kaey – geboren am 9.8.1979 in Halle in Sachsen-Anhalt – schon für blu, sergej, die TUSH und andere Stadtmagazine. Live trifft man die Sängerin oft und gerne im Ludwig, im SchwuZ und auch bei Chantals House of Shame. Und heute ist sie Dotty Gale, aka Dorothy Gale, ein junges Mädchen aus Kansas ...

Wieder auf DVD zu haben ist übrigens die 1978er-Version des Films als US-amerikanisches Musical mit Diana Ross, Michael Jackson und viel, viel Disco.