TANZNACHT * BERLIN

Vom 24. – 27. August stehen alle Zeichen auf Bewegung zur Musik. Expressiv, wild, aber auch kunstvoll und leise.

Unter dem Titel Aus dem Echoraum versammelt die Biennale für zeitgenössischen Tanz aus Berlin Ende August 2018 in insgesamt 16 Programmbeiträgen künstlerische Positionen von jüngeren aber auch international bekannten Choreograf*innen in den Uferstudios (Uferstr. 23).

„In ihren Arbeiten wird das tradierte Verhältnis von Tanz und Musik innovativ verhandelt und ausgelotet. Dabei reicht die Bandbreite von Soloperformances bis hin zu Programmen mit 30 Künstler*innen auf der Bühne.“

Tickets können ab sofort im Online-Shop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und an der Theaterkasse des HAU Hebbel am Ufer/HAU 2 erworben werden. www.tanznachtberlin.de