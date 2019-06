Starke Männer, große Kunst

× Erweitern Bild: Bruce Sargeant

Bild: Bruce Sargeant

Pure Homoerotik und viel Penis und Bart. Passt zum Kiez!

„1898 geboren, 1938 gestorben. Seine homophile Kunst – obwohl nicht eindeutig homosexuell – inspiriert aber auch heute noch.“

Bis zum 8. Juni ist eine umfassende Auswahl Bruce Sargeants Kunst – er zählt für viele Kunstliebhaber zu einem der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts – in der Schöneberger Galerie The Ballery in der Nollendorfstraße zu genießen.

Bis 8.6., Bruce Sargeant, The Ballery, Nollendorfstraße 11 – 12, Berlin, U Nollendorfplatz, theballery.com