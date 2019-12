Ende Dezember erscheint ein ganz und gar unweihnachtlicher Track und putzt dir auf ganz angenehme Art die Lauscher durch. Danach machen Mariah Carey, Boney M. und Frau Gaynor mit ihren Weihnachtsliedern dann auch wieder mehr Spaß.

Und so muss das auch sein, unterschiedliche Musik, die das tägliche Leben bereichert. Und die auch tanzen lässt.

Das sehr melodische und verspielte Stück „Entrance“ von SINE aka Thomas Hauser nimmt einen sofort an die Hand und entführt auf den Dancefloor. „Ich bin sehr happy mit Entrance und der bald erscheinenden EP Tiefrot und habe die Zeit in meinem tiefroten Nebenzimmer sehr genossen“, verrät SINE**, der „zwei Wochen lang in einem kleinen, in tiefrotes Licht getauchten Kämmerchen, zu Hause“ das Stück produziert habe.

„Entrance“ erscheint am 20. Dezember, die EP „Tiefrot“ dann am 17. Januar 2020. www.sine-music.com,**aus Villingen-Schwenningen/Schwarzwald