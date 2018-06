Sense8: Jetzt wird es SchwuZig!

Es war für alle Fans der Serie ein Schock, als Netflix am 1. Juni 2017 bekannt gab, dass Sense8 nach der zweiten Staffel eingestellt werden sollte‌. Der Grund? Die Liebhaber der Serie seien zwar sehr leidenschaftlich, aber nicht zahlreich genug, um die extrem hohen Produktionskosten zu rechtfertigen.

× Erweitern Foto: Netflix Sense8

Was folgte, war ein beispielloses Aufbegehren. Per Twitter-Hashtag #RenewSense8, Online-Petitionen und sogar mit Anrufen bei Netflix erzeugten die Fans derartig viel Wind, dass bereits Ende des gleichen Monats ein finales Special zur Serie angekündigt wurde. Am 8. Juni ist es nun so weit und das 151-minütige Serienfinale ist auf Netflix verfügbar.

Ob und wie es danach mit der Serie um die übersinnlich verbundenen acht „Sensates“ weitergehen wird, ist übrigens noch nicht entschieden. Zumindest die Wachowski-Schwestern Lana und Lilly wären offen dafür, und Brian J. Smith (der in der Serie den „Will“ verkörpert) sagte in einem Interview, dass es durchaus Optionen gäbe, wenn das Finale eine wirklich große Menge an Zuschauern fände. Wir sind auf jeden Fall dabei und höchst gespannt!

Update: Die Berliner Fans der Serie können sich freuen: Das SchwuZ hat die Erlaubnis zum Screening des Staffelfinales – der Eintritt ist frei.

8.6., Sense8 Serienfinale Community Screening, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 21 Uhr, danach steigt die TASTY, www.facebook.com/Sense8SchwuZ