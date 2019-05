× Erweitern Priscilla – Königin der Wüste

Priscilla

So legendär wie der Film, so berüchtigt ist der Ort, an dem das SchwuZ diesen Kinoklassiker zeigen wird: in der Hasenheide!

Aber keine Angst, nicht dort, wo es dunkel und gefühlt gefährlich ist, nein, im klasse Freiluftkino Hasenheide, dort, wo auch Ades Zabel regelmäßig die Massen begeistert. Ab 21 Uhr heißt es am 14. August dann volle Fahrt voraus durchs australische Outback für Bernadette, Felicia und Mitzi, den drei Dragqueens des 1994er-Erfolgfilms mit etwas ABBA, Gloria Gaynor und viel Disco von unter anderem den Village People.

„Einer der schönsten Roadmovies feiert 2019 sein 25-jähriges Jubiläum. Die Geschichte von der abenteuerlichen Reise dreier Dragqueens in ihrem klapprigen Reisebus durch das australische Outback.“

Fun Fact: Die Dreharbeiten für das weniger tolle US-Remake namens „To Wong Foo“ mit Patrick Swayze begannen noch während der Dreharbeiten zum australischen Originalfilm.

14.8., SchwuZ präsentiert: „Priscilla – Königin der Wüste“ OmU, Freiluftkino Hasenheide, Hasenheide, U Hermannplatz, 21 Uhr, www.facebook.com/SchwuZ_Priscilla_Hasenheide