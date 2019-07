RitterButzke: DAPAYK & VARS

× Erweitern Foto: P. Brylla DAPAYK & VARS

DAPAYK & VARS

Am 13. Juli legen auf dem Gelände der ehemaligen „Aqua Butzke Werke“ im Herzen Berlin Kreuzbergs, im Klub Ritter Butzke, gleich zwei Musiker der los. Zusammen! Technomann Niklas Worgt aka Dapayk und Schlagzeuger & Gitarrist Timo Mitsch aka Vars feiern die Veröffentlichung ihres Albums „Street & Bridges“.

„Ich fand Timos emotionale Listening-Stücke schon immer wunderschön“, verrät Niklas Worgt über die Initialzündung zur Zusammenarbeit mit Vars. „Nachdem wir uns eine Zeit lang gegenseitig Demos geschickt hatten, begann sich ein sehr persönliches Verhältnis zu entwickeln. Wir haben uns mehrmals in der Woche getroffen, um uns unsere neuesten Ideen vorzuspielen und gemeinsam in neue Richtungen zu forschen. Der Albumtitel `Streets & Bridges` passt sehr gut zu unserer Arbeitsweise: Ich bin ein Ur-Techno-Kind der 90er; Timos Inspirationen kommen eher aus dem Rock-Bereich der Nuller-Jahre. Während meine Kompositionen sehr reduziert sind, bringt er eine gewisse Melodiösität ein. Wie auf zwei unterschiedlichen Straßen arbeiten wir aufeinander zu und treffen uns irgendwann in der Mitte.“ Das Ergenis kann sich hören lassen! Unsere Anspieltipps sind „Concepts“, „Follow the Light“ sowie „Bridges“.

13.7., Dapayk & Vars: „Streets & Bridges“-Album-Releaseparty, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz