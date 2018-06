Queerer Rap aus Brasilien

× Erweitern Foto: João Pacca

Das südamerikanische Land fällt immer wieder durch gewalttätige Homophobie und eine durch Machokultur geprägte Gesellschaft auf.

Dennoch gibt es eine quirlige Szene und mit Jeza da Pera nun auch einen schwulen Rapper, der in seinen Liedern das queere Leben in den Favelas Rio de Janeiros humorvoll, erotisch und politisch beschreibt. Am 11. Juli ist er in Berlin bei „Gay Favela“, unterstützt von Matthew Wood, der zusätzlichen Glamour ins undergroundige Urban Spree bringt.

11.7., Favela Gay, Urban Spree, Revaler Straße 99, S+U Warschauer Straße, 20:30 Uhr