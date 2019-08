Queere Kunst in der Gottlieb-Dunkel-Straße

× Erweitern Foto: www.robinhoehn.com Robin Höhn

So einen Straßennamen muss man in eine Überschrift packen! Zu erleben gibt es am 6. September Sänger, Model und Performer Robin Höhn.

Ab 21:30 Uhr wird der Künstler im Green House Berlin mit seiner Kunst begeistern.

„Ich werde erstmals mein ganzes Album performen und würde mich freuen, wenn ihr kommt“, verrät der Künstler voller Vorfreude.

Die Türen sind ab 20:30 Uhr auf, der Eintritt ist frei – klingt doch alles gut!

6.9., Robin Höhn live, Green House Berlin, Gottlieb-Dunkel-Straße 43, 21:30 Uhr, www.robinhoehn.com