Ein Preis & Knollennasen

× Erweitern Foto: M. Rädel

Foto: www.facebook.com/eisenherz.berlin

„Es gibt freudiges aus dem Hause Eisenherz zu berichten: In diesem Jahr sind wir wieder für den Deutschen Buchhandlungspreis 2019 nominiert und freuen uns sehr, sehr, sehr“, so das Team vom LGBTIQ*-Buchladen in Schöneberg, der 1978 als erster schwuler Buchladen Deutschlands gegründet wurde.

„Am 2. Oktober geht es zur Preisverleihung, bei der wir die Urkunde von unserer Kulturstaatsministerin entgegennehmen dürfen. Also von höchster Instanz befunden: Wir sind eine hervorragende Buchhandlung.“

Foto: VVG Köln Ralf König

In welcher Kategorie* die nominierten Buchhandlungen ausgezeichnet werden, wird die Kulturstaatsministerin Monika Grütters erst bei der feierlichen Preisverleihung im Oktober in Rostock bekannt geben. blu gratuliert!

Am 3. und 4. September liest Ralf König jeweils ab 20:30 Uhr aus seinem aktuellen Comic „Stehaufmännchen“, Tickets gibt es ab dem 10. August im Vorverkauf für 12 Euro (im Laden oder via prinz-eisenherz@t-online.de).

Eisenherz, Motzstr. 23, Berlin,

www.prinz-eisenherz.com

