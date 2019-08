LARS_DEIKE: „Les nuits d'été“

× Erweitern Summer JuNK LGBTQ + Filmnacht moderiert von Zazie de Paris

Lars Deike

Die beiden Chefs des Restaurants La Cocotte, Philippe Claude und Micky Gliese, laden ein in das neue Atelier von Maler Lars Deike, laden ein zu „JuNK“.

Am 11. August ab 18 Uhr wir hier Zazie de Paris „Les nuits d'été“, einen historischen Film mit dem französisch-algerischen Konflikt im Hintergrund, in dem „anscheinend sehr ordentliche Männer eine kleine Transgendergemeinschaft aufbauen“, hosten und anmoderieren.

Foto: M. Rädel Philippe vom La Cocotte Philippe vom La Cocotte

„Wir träumten von einem besonderen JuNK in einem Schrottplatz und fanden ihn. Lars Deike hat ein neues Atelier neben dem größten Trabantpark der Stadt (...), zwischen Frankfurter Allee und Ostkreuz verkörpert sein riesiges Loft alles, was wir an Berlin lieben. Das Alternative, das Reale, das Verrückte und das Künstlerische. Bitte pünktlich sein, es ist eine Filmnacht mit Leckereien – und einem Interview mit Zazie. Doors are open at 18. Doors are closing at 19:30!“

11.8., „Les nuits d'été – Summer JuNK LGBTQ + Filmnacht“, Wiesenweg 1 – 4, 18 Uhr

Zaizie de Paris, Foto: www.facebook.com/zazie.deparis

Die kennt man! Neben Romy Haag ist Zazie de Paris (geboren vor 1950) eine der bekanntesten Transsexuellen Deutschlands. Die Wahlberlinerin wurde, wie der Name verrät, einst in Paris als Kind jüdischer Eltern geboren, trotzdem zog es sie nach Deutschland.

Zu sehen war und ist sie u. a. bei „Das Geräusch rascher Erlösung“, regelmäßig im „tatort“ und „Ecstasy: The Longing and Loneliness of Laura Stearn“. www.facebook.com/zazie.deparis