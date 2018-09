VIVID Grand Show in Berlin

× Erweitern VIVID Grand Show: Female and Male Ground Bird, Kopfschmuckdesign & Design Director: Philip Treacy, Kostümdesign & Illustrationen: Stefano Canulli

Regisseurin Krista Monson aus Las Vegas inszenierte die neue Show im Friedrichstadt-Palast Berlin. Am 11. Oktober ist Weltpremiere.

VIVID Gand Show: Philip Treacy, Kopfschmuckdesigner & Design Director, Foto: Kevin Davies

Und an dieser Show beeindruckt wirklich alles. Bei jeder Vorstellung wirken über 100 Künstler*innen aus 26 Nationen mit, zwölf Millionen Euro wurden investiert und hochkarätige Kreative gestalteten mit. Kein Geringerer als Philip Treacy, der „berühmteste Hutmacher der Welt“ (Zitat von The Times), ist zum Beispiel für den beeindruckenden Kopfschmuck der Künstler verantwortlich. Und auch die Kostüme sind von Meisterhand gefertigt: Stefano Canulli, der in Paris lebende Modeschöpfer, Illustrator und Art-Director, ist der Mann, der die Traumwelt mitkreiert.

Worum geht es?

Um die Androidin R’eye. Deren Leben „ist geprägt von Fremdsteuerung und klaren Mustern. Doch dann, eine leise Intuition und plötzlich tanzt sie aus der Reihe. Mit den staunenden Augen eines Kindes sieht sie die Welt neu, die überwältigende Schönheit der Dinge, die wir oft übersehen. Wie durch ein Prisma fächert ihre Wahrnehmung sich auf in die Farben des Lebens und Schritt für Schritt entdeckt R‘eye ihre verborgene Identität.“

VIVID – The Beauty of Things – Grand Show, Friedrichstadt-Palast Berlin, S Friedrichstraße, Berlin, ab 11.10., www.palast.berlin