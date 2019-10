Pansys Paradies

× Erweitern Pansy

NIGHT EMBASSY

Im Klub Musik & Frieden findet sich die NIGHT EMBASSY (früherer Name: Baumhausbar), hier lädt vom 20. bis zum 26. Oktober Pansy ein, Queeres zu erleben.

„Pansy's Paradise – A Queer Performance Utopia“ startet am 20.10. schon um 15 Uhr als „Tea Dance“ & „Paradise Market“ (also fast direkt nachdem Nina Queers „Irrenhouse“ dort seine Pforten geschlossen hat. Am 21.10. geht es dann mit „Naked People Reading“ weiter (der Name ist Programm!). Weitere Höhepunkte der bunten Tage sind das Konzert am 25.10. „The First Dip“ und „Let's Talk About Sex And Drugs“ (ab 18 Uhr). Wir sind gespannt!

Die Events auf Facebook