× Erweitern Foto: Florian Krauss thikwa

Thikwa macht ein Musical! Aber kein gewöhnliches. Rap trifft auf Electronic Jazz, es wird gesungen und getanzt und gleichzeitig das Genre durch den Fleischwolf gedreht.

„Somewhere over the rainbow“ hat die doppelte Dorothy mit Judy Garland aus dem legendären Film wenig zu tun. Nicht nur alters- und unschuldsmäßig. Der Löwe, dem sie begegnet, findet, dass Angst nicht unbedingt das schlechteste Überlebensmittel ist. Und auch der Mensch, der behauptet, eine hirnlose Vogelscheuche zu sein, singt erst mal ein Loblied auf die Dummheit. Neugierig stolpert ein unmärchenhaftes Quartett durch das Wonderful Land of Oz. Warum nicht auch beim Großen Zauberer vorbeischauen? Vielleicht sind seine Selbstoptimierungsmethoden ja diskutabel.

16.1., 17. – 19.1. / 23. – 26.1. / 3. – 6.4., OZ, OZ, OZ! (W)RAP THE WIZARD!, jeweils 20 Uhr, Theater Thikwa, Fidicinstraße 40, www.thikwa.de