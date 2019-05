Diversity-Tag: „From Berlin with Love“

× Erweitern Oliver Rednitz

Oliver O. Rednitz

Am 28. Mai ist der 7. Diversity-Tag*. In Berlin lockt dazu Kunst von Oliver O. Rednitz.

„Ausgehend von den fünf Weltreligionen und der göttlichen Liebe beschreibt die Plakatserie (24 Plakate, Titel Heldenreise) den Weg zur Selbst- und Nächstenliebe: Ich bin, der ich bin. Du bist ich, ich bin du, und wir alle sind eins. Wenn wir gemeinsam diese Tatsache verinnerlichen, haben Geld und Besitz keine Bedeutung mehr“, verriet und der Künstler Oliver O. Rednitz einmal, als wir ihn auf seine Kunst ansprachen. Am Diversity-Tag startet seine neue Ausstellung „From Berlin with Love“ in der LiteHausGalerie in der Mareschstr. 4, zusammen mit Debbie T. Davies stellt er hier bis zum 8. Juni aus.

„Mit der Plakatkunst erzeuge ich geistige Skulpturen, die sich im Raum verdichten und eine soziale Plastik beschreiben. Der zunehmend privatisierte öffentliche Raum wird durch die Plakate zurückerobert und vom Betrachter durch seine Wahrnehmung, Sprache, Denken sowie Handeln mitgestaltet und neu interpretiert.“ Oliver O. Rednitz

www.instagram.com/litekultur

*Ein Tag, der daran erinnern soll, dass Vielfalt wichtig und auch gut für alle ist. In allen Bereichen des Lebens, auch am Arbeitsplatz.