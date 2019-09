Nordakkord – das schwullesbische Chorfestival

20 queere Chöre aus Norddeutschland versammeln sich vom 3. bis 5. Oktober in Berlin. Bereits zum 5. Mal vereinen sich 400 stimmstarke Persönlichkeiten, um ein dreitägiges Programm zu bestreiten. Veranstaltet wird das Festival von den schwulen Berliner Chören „Männer-Minne“ und „RosaCavaliere“, die Universität der Künste Berlin stellt ihren großen Saal zur Verfügung.

Mit dabei ist u.a. die Hamburger „Schola Cantorosa“, die mit ihren 30 Jahren zu den ältesten teilnehmenden Chören gehört. „Die Tollkirschen“ aus Leipzig wiederum sind die einzigen Vertreter*innen aus den neuen Bundesländern. Und mit der „Vielhomonie Rhein-Ruhr“ gibt es den ersten schwulen Chor des Ruhrgebiets zu hören. Komplettiert werden die zehn auswärtigen Chöre aus Münster, Bremen, Hamburg, Leipzig, Köln und dem Ruhrgebiet durch zehn Chöre, die in Berlin heimisch sind.

Tipp: Alle Chöre singen am 5. Oktober von 11 bis 13 Uhr beim öffentlichen Singen in der Mall of Berlin am Leipziger Platz!