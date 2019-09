Sneaker in der Kunst

× Erweitern Bild: Hiske Hilgenga „Sneaker Art"

Patrick Mettraux Dem sportlichen Fußschutz wurden auch schon Bücher gewidmet

War er bis Mitte der 1990er noch eher ein Hindernis, wenn man in einen Klub wollte, so gehört der Sportschuh mittlerweile zum Standard des guten Tons – und Lack- oder Lederschuhe wirken an der Tür guter Discos eher hemmend (Spießergefahr!).

„Jeder hat sie, manche lieben sie“

Vor allem in der queeren Welt sind Sportschuhe, neudeutsch auch „Sneaker“, genannt, Kult. Wer Sportschuhe an seinen Stampfern hat, zeigt, dass er sich weder um Straßendreck schert, noch sich um perfekten Schuhglanz mühen muss und somit mehr Zeit dafür hat, was das Leben schön macht: Sport, Tanz, Kultur, Freunde, Essen, alles frei von Konventionen.

Bild: Hiske Hilgenga „Kunstschilder“

Flächige, unprätentiöse Bilder scheinen es allein der Farbe zu überlassen, das Motiv zu konstruieren. Sind sie gar ein ironischer Kommentar zum Hochkapitalismus?

Für alle Sneakerfreunde gibt es nun eine Ausstellung in Berlin, die die Herzen schneller pochen lassen wird und sich auf die Optik, nicht auf den – ähem – Geruch und Geschmack konzentriert: „Sneaker Art“ vom niederländischen Maler Hiske Hilgenga. Für ihn besitzen sie eine hohe ästhetische und erotische Anziehungskraft ... Oha.

7. – 20. September, Hiske Hilgenga: Sneaker Art, Galerie Crystal Ball, Schönleinstraße 7, U Schönleinstraße, Di, Do, Fr 14 – 19 Uhr, und gerne nach Vereinbarung, Vernissage am 7.9.: 20 Uhr, www.galeriecrystalball.de