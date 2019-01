Neuer Name, alter Zauber

× Erweitern Foto: CAVALLUNA "CAVALLUNA - Welt der Fantasie"

Foto: CAVALLUNA "CAVALLUNA - Welt der Fantasie"

„Welt der Fantasie“ wird das erste Programm sein, das unter dem Namen CAVALLUNA begeistern soll.

Nach 15 Jahren Erfahrung und Weiterentwicklung sowie diversen rechtlichen Streitigkeiten möchte man einen Neuanfang symbolisieren. Auf dieser Tournee besucht die Show mit 34 Arenen europaweit so viele wie nie zuvor! Die Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik bildet zusammen mit der Liebe zu Pferden weiterhin den Mittelpunkt. Weiterhin dabei sind die beliebtesten Pferderassen Europas, neu an Bord ist Pferdemanagerin Kenzie Dyslie, die für die Ostwind-Kinofilme verantwortlich zeichnete. Die Liebesgeschichte zwischen Tahin und Naia, die in gegensätzlichen Welten leben, ist die Quelle für traumhaft anmutende Szenen in verwunschenen Wäldern, in denen die Verbundenheit von Mensch und Pferd deutlich wird.

26. – 27.1., CAVALLUNA, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, Berlin, S+U Warschauer Straße, am 26.1.: 15 und 20 Uhr, am 27.1.: 14 und 18:30 Uhr, www.cavalluna.com