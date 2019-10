Maxim Gorki Theater: Voguing!

× Erweitern Black Magic Mini Ball (BMMB) by LaQéfa St. Laurent

Queer Weekend Gorki Theater Das GORKI hatte schon viele, viele Events zu queeren Themen

Am 2. November wird es noch queerer als sonst im altehrwürdigen Maxim Gorki Theater in Berlin-Mitte. Denn hier steigt ein „Voguing Ball“ vom Projekt Future V, das einst als Tanzworkshop für queere Geflüchtete gestartet ist.

„Das Dasein jeder queeren Person wird beim Black Magic Mini Ball zelebriert!“, verrät Tänzer Ariclenes A. Garcia aka LaQéfa St.Laurent. „Ein zentrales Motiv ist, dass hier in verschiedene Rollen geschlüpft wird, es kommt darauf an, was du auf dem Dancefloor kannst, deine Herkunft ist egal.“

Entstanden ist der Tanzstil einst in den 1980ern in Armenvierteln der USA. Queere People of Color wunderten sich, warum sie nie als Models in Magazinen wie der VOGUE auftauchten. Und imitierten die Posen in den Klubs beim Tanz. Voguing war geboren. 1990 machte Madame X mit ihrem Hit „Vogue“ den Tanz weltweit bekannt.

2.11., Black Magic Mini Ball (BMMB) by LaQéfa St. Laurent, Maxim Gorki Theater, Am Festungsgraben 2, S+U Alexanderplatz, 22:45 Uhr, www.facebook.com/maximgorkitheaterberlin, der Ball auf Facebook