Foto: Warner Music Matt Gresham

„Ich versuche, verschiedenen Genres gegenüber offen zu bleiben und konzentriere mich mehr darauf, wie die Musik geschrieben wurde, bzw. wie die einzelnen Instrumente klingen“, daher klingt Matts Album „Who Am I Now“ auch so vielfältig. Heute kannst du ihn live in Kreuzberg erleben.

23.9., „Who Am I Now“-Tour 2018, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor