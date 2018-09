Mathias Vef

Ab dem 18. Oktober hast du im Axel Hotel Berlin in der Lietzenburger Straße die Chance, Kunst von Mathias Vef zu erleben. Thematisch widmet der Maler sich in seiner Kunst Menschen, die an ihrem Körper arbeiten und ihn durch Sport gestalten.

15.10. – 15.12., Mathias Vef: During, Axel Hotel Berlin, Lietzenburger Straße 13 –15, 20 Uhr, mathiasvef.com