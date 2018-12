Mariah Carey begeisterte

× Erweitern Foto: Live Nation GSA / Jaro Suffner Mariah Carey

Gestern gab sich die Diva in Berlin die Ehre. Wir haben die Bilder von ihrem weihnachtlichen Konzert.

Foto: Live Nation GSA / Jaro Suffner Mariah Carey

Die Abschlussnummer war „All I Want for Christmas Is You“, der poppige Track ist im Laufe der Jahre zu ihrem größten Hit geworden, jedes Jahr erreicht das Lied zum Fest der Christen erneut die Charts.

Mariah sang aber auch andere Klassiker wie „O Holy Night“ und „Hark! The Herald Angels Sing“ – und ihre Megahits „We Belong Together“ und „Hero“ sowie ein Stück vom neuen Album „Caution“. Es war toll!

Fun Fact: Ihr Kinder sangen bei einer Nummer mit. Und Influencer Riccardo Simonetti war ebenfalls anwesend. Den mögen wir.

www.instagram.com/mariahcarey

× Erweitern Foto: Live Nation GSA / Jaro Suffner Mariah Carey

× Erweitern Foto: Live Nation GSA / Jaro Suffner Mariah Carey

× Erweitern Foto: M. Rädel Mariah Carey