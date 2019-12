Marat Mukhonkin stellt aus

× Erweitern Fotos: Marat Mukhonkin

Pralle Erotik, kernige Blicke und alles fast so erotisch, dass es wohl zu heiß für Social Media ist.

Verschiedene Blickwinkel menschlicher Sinnlichkeit ...

Noch bis zum 10. Januar sind die hervorragenden Bilder des in Moskau geborenen queeren Modefotografen Marat Mukhonkin in der HAZEGALLERY in der Bülowstraße 11 zu sehen. Seine Ausstellung „LOVE LIBERATION“ erfreut das Herz und Auge mit zum Teil eindeutigen Bildern, kuratiert von Irina Rusinovich, die dann doch gerade noch Kunst sind. Wunderbar!

haze.gallery