„Magic Mike Live“ in Berlin

Foto: Warner Mike (Channing Tatum) Rechts im Bild: Mike (Channing Tatum)

Foto: Warner Magic Mike

Erinnert ihr euch noch an die beiden Filme zu den quirligen Strippern? Genau, „Magic Mike“ ... Und dazu gibt es ein Musical – und das wird nach Deutschland kommen.

Erzählt wurde in den beiden äußerst erfolgreichen Kinofilmen von Mike (Channing Tatum), Ken (Matt Bomer), Richie (Joe Manganiello), Tobias (Gabriel Iglesias) sowie Tarzan (Kevin Nash) + Titos (Adam Rodriguez) und ihre Problemchen in Sachen Leben, Liebe und Freundschaft. Vor allem ging es aber um ihre eingeölten Körper ...

Als Musical war der Spaß in Las Vegas und London nicht geringer, das will man nun in Deutschland wiederholen. In Berlin-Mitte! Das mit viel Testosteron aufgeladene Musical Magic Mike Live startet ab November 2019 im Club Theater am Potsdamer Platz.

www.magicmikeberlin.de