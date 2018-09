Macy Gray live in Berlin

× Erweitern Foto: G. Bekor Macy Gray

Macy Gray

Am 30. Oktober kommt eine der außergewöhnlichsten Stimmen der Musikwelt auf die Berliner Bretter, die die Welt bedeuten: Macy Gray. Die Ausnahmesängerin gibt sich ab 19 Uhr im Astra auf dem RAW-Gelände die Ehre. Und eine neue Platte hat sie auch am Start: „Ruby“, unsere Anspieltipps darauf sind „Over You“, „Sugar Daddy“ und „Buddha“ zusammen mit Gary Clark, Jr. – das Album erscheint am 21. September. Willkommen zurück, Macy!

Fun Fact: Macy Gray sang beim ersten Hit der Black Eyed Peas mit: „Request Line“ im Jahr 2000.