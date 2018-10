× Erweitern Lykke Li

Lykke Li

Seit Jahren begeistert die vor allem in Skandinavien populäre Lykke Li mit schwermütigen Folk- und Elektro-Kompositionen wie „Little Bit“, „No Rest for the Wicked“ und „Breaking It Up“.

Im Sommer 2012 kam dann der Überraschungserfolg bei uns: „I Follow Rivers“ führte im House-Mix die Charts an! Ihre ganze Vielseitigkeit zeigt die Melancholische jetzt ganz passend im November live.

8.11., Lykke Li, Astra, RAW-Gelände, Berlin, 19 Uhr