Kinotipp: The Ghosts

Ende Februar ist der Film „The Ghosts“ mit dem queeren Supermodel Pierre Emö (Bild oben links) im Kino BABYLON in Berlin-Mitte zu sehen.

„Unser Regisseur reist auch aus Paris an, und der gute Pierre Emö sollte wohl auch kommen“, freut sich Drehbuchautor André Schneider (Bild oben rechts), der in dem Film den Nicolas spielt.

Zum Film:

Irgendetwas stimmt nicht mit Nicolas, das wird gleich am Anfang des Films klar. Er ist ein ziemlicher Einzelgänger, aus seiner Heimat Österreich gerade erst in die Wohnung seiner kürzlich verstorbenen Großmutter in Paris gezogen, wo er nur eine gute Freundin hat (Judith Magre, Grande Dame des französischen Films), die ihm trotz seiner Homosexualität dazu rät, eine Frau zum Heiraten zu finden.

Pierre Emö The Ghosts Foto: Vivàsvan Pictures

Aber es scheint auch etwas mit der Wohnung nicht zu stimmen. Von allen Seiten drückt die Vergangenheit, es gehen Menschen ein und aus, die vielleicht real sind, vielleicht aber auch nicht. Besonders bedrohlich ist dieser eine Mann, den Nicolas manchmal sehen kann, und manchmal nicht. Als er wegen ihm einmal die Polizei ruft, reagieren die Polizisten negativ auf den „Ausländer“ Nicolas, was alles irgendwie noch schlimmer macht. Einziger Lichtblick ist Escort Guillaume (Pierre Emö), aber auch ein Treffen mit ihm läuft sehr merkwürdig ab. Spukt es wirklich bei Nicolas? Oder sind es nur seine eigenen Ängste und Unsicherheiten, die ihn als empfindsamen Künstler in den Wahnsinn treiben?

24.2., „The Ghosts”, Kino BABYLON, Rosa-Luxemburg-Platz, U Rosa-Luxemburg-Platz, 18 Uhr