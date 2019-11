Verträumter Pop

LCAW aka Leon Weber: Noch 2018 konnte er zusammen mit Sophie Ellis-Bextor und „Hummingbird“ punkten, jetzt gibt es ihn solo.

Der Berliner veröffentlichte unlängst seine neue Single „Kamala“, ein Lied, das 1972 von Hippie Donald R. Hooker geschrieben wurde. Und an diese Zeit erinnert auch die Produktion des Tracks.

Der sonst eher im Deep-House- und Eurodance-Segment angesiedelte Künstler hat mit „Kamala“ ein Stück am Start, das so richtig nach psychedelischer 1970er-Mucke klingt. Angst, Neues auszuprobieren, hat der einst von Musikexpress als „Best Upcoming DJ“ ausgezeichnete Produzent und Multi-Instrumentalist also nicht. Schön!

