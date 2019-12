Lars Deike und Freunde: „Christmas FACES“

Bild: Lars Deike

In sechs Räumen stellen Künstler wie unter anderem Robert W. Richards, Ron Kibble, Lars Deike, Thimm Hoth, Carsten Milbrett und Patrick Bartsch ab dem 7. Dezember ihre Kunst in dem Café Brezel Berlin in der Kalckreuthstraße 16 aus.

„Extra zum Fest haben die Künstler nur am Vernissage-Abend, neben ihren spannenden Werken an der Wand, überall in der prideART Brezel Gallery viele verschiedene Kunst-Geschenk-Stationen – wie bei einem queeren Weihnachtsmarkt – aufgebaut ...“ Lars Deike

Die Ausstellung ist ein queerer Reigen von von Weihnachten inspirierter Kunst, den man sich gönnen sollte – und auch kaufen kann. Prosecco gibt es ab 20 Uhr, zudem gibt es spielende Puppies zu erleben ... Los geht es am 7.12. um 19 Uhr.

7.12., „Christmas FACES“, Lars Deike & Friends, Brezel Berlin, Kalckreuthstraße 16, S+U Nollendorfplatz, 19 Uhr