Lars Deike in Wilmersdorf

Lars Deike und PRIDE ART.eu

Mit einer Ausstellung im Taff Club begeht der Wahlberliner Maler den Valentinstag. Um 19 Uhr startet die Vernissage am 14. Februar.

Angekündigte Stars sind u. a. Gloria Viagra und Fixie Fate – beides glamouröse Kunstliebhaberinnen. Zwei Monate soll die Ausstellung zu sehen sein. Was wird ausgestellt? „Ich zeige dort neue Bilder meiner liebsten Stars: Madonna, David Bowie, Lenny Kravitz, aber auch zwei Lokalgrößen sind dabei, zum Beispiel Sven Marquardt“, verrät der Maler, der einst in Süddeutschland geboren wurde.

14.2., Lars Deike und PRIDE ART.eu, Taff Club, Pfalsburger Straße 10, 19 Uhr

Das ist aber noch nicht alles!

„Zusätzlich mache ich wieder zusammen mit PRIDE ART.eu eine Ausstellung in der Brezel in der Kalckreutzstraße 16; die Vernissage ist dann am Samstag, den 16. Februar, auch ab 19 Uhr. Hier stelle ich ebenfalls einige neue Werke aus“, so Lars Deike.

Wir sind gespannt!

www.instagram.com/larsdeike.paintings