Wolfgang Tillmans kuratierte Frank Wagner

Foto: Jürgen Henschel Frank Wagner

Wolfgang Tillmans Foto: Anders Clausen 2013

Am 1. Februar öffnet die Ausstellung „TIES, TALES AND TRACES – Dedicated to Frank Wagner“ in Berlin ihre Pforten. Mit dabei ist auch Kunst von Rinaldo Hopf.

Die von Wolfgang Tillmans (Bild rechts) kuratierte Ausstellung zeigt die beeindruckende Sammlung an Kunstwerken Frank Wagners (1958 – 2016), zeitlebens ein Verfechter queerer Rechte und kritischer Kunst.

Foto: Mark Kamin Rinaldo Hopf

„Mit Mitteln der Kunst und seinem experimentellen kuratorischen Ansatz provozierte er unbequeme Diskurse und versuchte auch Menschen jenseits des Kunstbetriebes zu adressieren. Mit frühen Ausstellungen zu machtpolitischen Körperdiskursen, Genderfragen, Sexualität oder AIDS nahm Wagner eine Vorreiterrolle ein und gab der Politisierung des Privaten eine neue Dimension“, verraten dazu die Galerien KW Institute for Contemporary Art in der Auguststraße und Between Bridges in der Keithstraße 15.

2.2. – 16.3., TIES, TALES AND TRACES, KW Institute for Contemporary Art und Between Bridges, www.facebook.com/ties, Vernissage ist am 1.2. 19 – 21 Uhr