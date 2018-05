Kunstfestival in der Hauptstadt

× Erweitern In Berlin ist immer jede Menge in Sachen Kunst los – auch lebende Installationen, Foto: M. Rädel

Vom 22. bis 24. Juni macht „48 Stunden Neukölln“ wieder klar, warum Berlin die Stadt der Kunst ist.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir damit erstmals in der Geschichte des Festivals Strukturen optimieren und die 48 Stunden Neukölln so auf die Zukunft ausrichten können“, erklärt Festivalleiter Dr. Martin Steffens. „Das ist ein wichtiges Signal für die vielen Künstlerinnen und Künstler der freien Szene, die das Festival so lange mit ihrem ehrenamtlichen Engagement getragen haben“, ergänzt sein Kollege Thorsten Schlenger.

Das Thema lautet 2018 „Neue Echtheit“ und nimmt Bezug auf die derzeitige Wertediskussion um das Echte: Gibt es trotz oder wegen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Umbrüche ein neues Verlangen nach dem Originalen und Authentischen?

www.48-stunden-neukoelln.de