KUNST: Mannsbilder

Bild: Stefan Merkt

Viele Arten Mann, künstlerisch umgesetzt von Stefan Merkt. Zu sehen im beliebten Tagescafé im Nollendorfplatz-Kiez.

Das schwule Straßenfest FOLSOM schaut schon um die Ecke, klar, dass sich der Schöneberger Kiez da voll und ganz auf den Mann in all seinen Facetten konzentriert – noch mehr als sonst.

Und so feiert auch der Künstler Stefan Merkt mit seiner Kunst mit. Eingebettet in sein dreißigjähriges Kunstjubiläum präsentiert der Stampagen-Kreative mit der Ausstellung „Mannsbilder“ neue Kunstwerke im ROMEO UND ROMEO in Schöneberg.

Morgen ist die Eröffnung! Die Bilder sind dann vom 3. bis 30. September täglich von 8 – 20 Uhr im Romeo und Romeo in der Motzstraße 20 am U-Bahnhof Nollendorfplatz zu sehen. www.facebook.com/RomeoundRomeo

Foto: Dhari von Hart Stampagen / Stefan Merkt

Schon seit 1989 sammelt, klebt und pinselt Stefan Merkt fleißig Briefmarken und eigene Kunst zu einem bunten Ganzen namens Stampagen.

Den Wahlberliner Künstler aus Spaichingen interessieren dabei weniger die Informationen der Marken als deren Farben, Formen und Strukturen. Mit ihnen schafft er seine Pop-Art-geküsste Kunst.

www.stampagen.de