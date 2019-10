Solidarität der Kunstszene: artcharity 2019

Foto: Stefan Kaminski Claudia Roth

Die diesjährige artcharity wird von der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Claudia Roth als Schirmfrau unterstützt. Roth lobt die artcharity als ein einzigartiges Projekt, das die Solidarität der Kunstszene mit der queeren Community in Berlin und international ausdrückt.

Mit dem Erlös der artcharity wird Elledorado drei internationale LGBTIQ*-Projekte unterstützen: Das Moscow community center und ihre Leiterin Tatiana Vinnichenko, die sich um verfolgte LGBTIQ* in Russland und der Kaukasus-Region kümmern und vom Berliner CDS-Verein diesjährig ausgezeichnet worden sind. Weitere Unterstützung erhält der Tbilisi Pride in Georgien, der in diesem Jahr zum ersten Mal stattfinden sollte, aber aufgrund von Morddrohungen gegen die Organisatoren und Protesten durch radikale Kräfte abgesagt werden musste. Weitere Unterstützung erhält die südafrikanische LGBTIQ*-Organisation GALA. Die leistet mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung und Entwicklung der Menschenrechte von LGBTIQ* auf dem afrikanischen Kontinent und zur sozialen Gerechtigkeit im weiteren Sinne.

Foto: M. Rädel Maler Bo Larsen und Galerist Henner Merle

Spenden namhafter Künstler*innen

Künstler*innen spenden ihre Werke, Elledorado versteigert sie: Mit dem Erlös werden Projekte der LGBTIQ*-Community unterstützt.

So einfach ist der Grundgedanke hinter der Wohltätigkeitsauktion, die 2019 zum 13. Mal stattfindet. Geboten werden kann am 19. Oktober ab 15 Uhr im Schwulen Museum, Berlin. Dr. Peter Rehberg, Journalist und Archiv- und Sammlungsleiter des Schwulen Museums, schwingt den Auktionshammer. Bei der artcharity kann schon ab 50 Euro Kunst ersteigert werden, die bestimmt zuhause bereichern werden. Gemälde, Lithografie, Fotografie, Collage: Das Spektrum der ca. 35 Arbeiten ist so vielfältig wie die Künstler*innen, die mit ihrer Spende die Auktion ermögli­chen. Dabei trifft man auf bekannte Namen wie Cornelia Renz, Stevie Hanley, Hannah Bischof, Katja Krämer, Bo Larsen, Nika Fontaine, Babs Waldow und viele mehr.

artcharity 2019

Preview im Schwulen Museum

Schon seit dem 13.10. zeigt das Schwule Museum während der regulären Öffnungszeiten eine Preview aller gespendeten Werke. Wer sich dort für ein Kunstwerk begeistert, aber am Versteigerungstag nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit ein Abwesenheitsgebot abzugeben. Der Auktionskatalog und Abwesenheitsgebot stehen HIER zur Verfügung.

19.10., artcharity Auktion, Schwules Museum, Lützowstr. 73, Berlin, 15 Uhr, Preview seit 13.10., www.elledorado.de, www.artcharity.de, www.facebook.com/elledoradoartcharity

Info artcharity von Elledorado

Elledorado hat in über 20 Jahren mehr als 170.000 Euro an Fördergeldern vergeben, die aus dem Erlös der artcharity, anderen Veranstaltungen sowie Beiträgen und Spenden der Mitglieder stammen. Die Förderprojekte der vergangenen Jahre sind hier aufgelistet.