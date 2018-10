Ute Lemper bei „Künstler gegen Aids 2018“

× Erweitern Foto: M. Rädel Theater des Westens

Um ein Zeichen gegen Ausgrenzung zu setzen, treten auch dieses Jahr wieder Hochkaräter der Szene im Theater des Westens auf.

Von Amanda Lear, 2raumwohnung und Jennifer Rush über Cassandra Steen, Katja Riemann, Bastian Pastewka bis hin zu Bettina Böttinger – in den letzten Jahren war die Stardichte immer sehr, sehr hoch, bei der Gala für die gute Sache. Das ist auch 2018 so:

Am 19. November vereinen unter anderem Ute Lemper (Bild unten), Gayle Tufts, Ades Zabel, Sharon Brauner, Megy B. (Bild rechts) und Biggy van Blond ihre kreativen Kräfte, um zugunsten der Hilfsangebote der Berliner Aids-Hilfe das Publikum zu unterhalten. Das Stage Theater des Westens öffnet am 19.11. offiziell um 18:30 Uhr seine Türen zum Sektempfang, der Showbeginn ist dann um 19:30 Uhr. Wir wünschen viel Spaß!

Ute Lemper

„Das Thema Aids ist seit Jahrzehnten Realität in unserem Leben. In den vergangenen 35 Jahren habe ich die liebsten Freunde gehen sehen. Die Ausbreitung hat längst alle stereotypischen Bevölkerungsgruppen gesprengt. Vieles ist seit dem Beginn der Epidemie erreicht worden: in der Forschung, in der Verbreitung von Informationen, in unserem Verständnis und unseren Köpfen, aber es gibt viel mehr zu tun! Aids ist ein weltweites Thema, das uns Alle angeht. Unser heutiges Handeln bestimmt die Zukunft im Umgang mit HIV/Aids“, so Musicalstar, Chansonsängerin und Schaupielerin Ute Lemper, die 2018 erstmals bei „Künstler gegen Aids – Die Gala 2018“ mitmachen wird.

19.11., Künstler gegen Aids – Die Gala 2018, Stage Theater des Westens, www.kuenstlergegenaids.de