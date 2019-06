Erfolgsstück bleibt im Programm: Passagier 23

× Erweitern Foto: Ferris606 / CC BY-SA 3.0 / wikimedia.org Berliner Kriminal Theater Das Berliner Kriminal Theater im Umspannwerk Ost. Foto: Von Ferris606 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, Link

Für das nach dem Roman von Bestsellerautor Sebastian Fitzek (blu Interview) erst im letzten Jahr von Thomas Wingrich inszenierte Stück PASSAGIER 23, geht am 8. Juni bereits das 65. Mal der Vorhang des Kriminal Theaters auf.

PASSAGIER 23

Das Ensemble des Berliner Kriminal Theaters versteht es immer wieder, auch sonst eher theaterfremde Besucher in den Bann der auf der Bühne erzählten Geschichten zu ziehen. Wer Krimis, Krimikomödien oder knallharte Psychothriller aus dem Fernsehen der alten Schule liebt, wird hier ganz sicher mit einem zufriedenen Lächeln aus den Vorstellungen gehen. Ohne große technische Tricks und Spezialeffekte, dafür mit um so mehr spürbarer Hingabe an die Schauspielkunst, überzeugt das Team auch in der aktuellen Produktion PASSAGIER 23, einer intensiven kammerspielartigen Story um auf Kreuzfahrten verschwunde Menschen.

8. – 10., 22., 24. + 25.6., PASSAGIER 23, Berliner Kriminal Theater, Palisadenstr. 48, U Weberwiese, 20 Uhr, www.kriminaltheater.de