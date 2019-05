KONZERT: The Heavy

× Erweitern Foto: BMG The Heavy

Knackige Indie-Sounds im legendären Lido in Kreuzberg: Der Mai endet fett.

„Wir wollten uns wieder stärker auf die Dinge konzentrieren, die uns ganz am Anfang inspiriert haben“, erinnert sich Daniel. „Anfänglich hatten wir eher einen Bedroom-Projekt-Charakter, statt eine richtige Band zu sein. Wir haben viele Samples benutzt. Der Song `Heavy For You` ist ein Wink in Richtung Beastie Boys und ihr Album `Check Your Head`. Ihre Art, Liveinstrumente und Programming zu kombinieren, hat uns am Anfang extrem beeinflusst.“ Kelvin bringt es auf einen Nenner: „The Heavy benutzen moderne Mittel, um sich ganz traditionell auszudrücken.“ Und das kann man am 25. Mai im Lido live erleben, denn dann stellt die Band aus UK ihr neues Album „SONS“ vor!

25.5., The Heavy live, Lido, Cuvrystraße 7, U Schlesisches Tor, 20 Uhr