Roar! Katy Perry rockt Berlin

Fast könnte man sagen, dass die „I Kissed a Girl“-Sängerin in Berlin ihr zehnjähriges Weltstar-Jubiläum feiert, doch eben nur fast.

Denn, und dafür lieben wir sie, das „California Gurl“ radelt ganz unprätentiös durch Berlin, freut sich an den alten Prachtbauten und macht so gar nicht eine auf Diva.

Ja, eigentlich sieht „Teenage Dream“-Katy aus wie eine ganz normale Touristin aus Übersee – aber eben eine Umweltbewusste, immerhin benutzt sie den Drahtesel und nicht eine Limousine. Also irgendwie ein „E.T.“ in der oft wenig naturinteressierten Jet-Set-Welt, oder?

Swish Swish: Heute ab 20 Uhr legt die Pastorentochter im Rahmen ihrer „Witness“-Tour in der Mercedes-Benz Arena los. Wir sind dabei – und dann so richtig Chained to the Rhythm!

