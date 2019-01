20 Jahre Techno-Paul

× Erweitern Foto: M. Rädel Kalkbrenner

Paul Kalkbrenner

Techno-Paul gibt sich am 30. März im Prenzlauer Berg die Ehre: Der DJ und Produzent legt live in der Max-Schmeling-Halle los.

Seit 1999 landet er Klub- und Charthits wie „Sky And Sand“ (Berlin Calling), „Friedrichshain“ (BPitch Control), „Heinzens Weinsenz Schweinzens!“ (als Expander & Kalkito, Soniculture Portugal), „Feed Your Head“ (von „7“) oder „Der Buhold“ (Paul Kalkbrenner Musik). Man kann also zwanzig Jahre feiern – zwei Jahrzehnte Paul, woo-hoo!

Und noch ein schönes Paul-Zitat: „Wenn in Indien irgendjemand meine Musik gut findet, runterlädt, auf CDs brennt und seinen Kumpels schenkt – mir als Künstler kann doch nichts Besseres passieren.“

www.max-schmeling-halle.de/paul-kalkbrenner