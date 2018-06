Jurassica Parka: Paillette geht immer

× Erweitern Foto: Mario Olszinksi Jurassica Parka Was viele nicht wissen: früher nannte sie sich Gina Tonic.

Eine der erfolgreichsten Dragqueens Berlins macht das, was sich die anderen wünschen: einen Late-Night-Talk.

Ab 23:30 Uhr wird hier am 7. Juli „geschnattert, gelästert, gespielt und natürlich Schnäpschen und Sektchen getrunken“. Tauch ein in die die faszinierende Welt der Semi-Prominenz, der Halbwahrheiten und des versehentlich Ausgeplaudertem. (Fast) keine Tabus! Viel Glitzer! Viel Berliner Szene-Prominenz (Ades Zabel, Biggy van Blond, DJ Marco Ward, Culcha Candela, ...)! Alles im klimatisierten BKA-Theater am schönen Mehringdamm. Wir waren schon da und fanden es super.

Fun Fact: Danach kehrt Jurassica Parka noch gerne im Rauschgold ein. Um sich zu erfrischen.

7.7., Jurassica Parka: JP Late Night@BKA – Paillette geht immer, BKA-Theater, Mehringdamm, U Mehringdamm, 23:30 Uhr